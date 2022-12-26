Семин: «Кварацхелия ничем не уступает Марадоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В прозвище «Кварадона» нет ничего страшного. Он скромный парень. Голова у него не закружится. У него окружение хорошее. Он Марадоне ничем не уступает. Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже. Хвича сейчас стал терпеливым к ударам. В России после каждого столкновения он падал, лежал, доктора ждал. Здесь он все это убрал», — заявил Семин в интервью на YouTube-канале Nobel.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.