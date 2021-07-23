Несколько футболистов «Лацио» отказались от вакцинации от коронавируса
22:38
В субботу, 23 июля, «Лацио» планирует вакцинировать команду от коронавируса. Однако четверо-пятеро футболистов отказались от прививок, утверждает La Repubblica.
Отмечается, что главный тренер римского клуба Маурицио Сарри, президент Клаудио Лотито и медицинский персонал постараются переубедить своих игроков в личном разговоре.
Ранее другие клубы серии А — «Удинезе», «Специя» и «Эмполи» — подтвердили, что у них также есть футболисты, выступившие против вакцинации.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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