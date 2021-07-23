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Несколько футболистов «Лацио» отказались от вакцинации от коронавируса

22:38
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В субботу, 23 июля, «Лацио» планирует вакцинировать команду от коронавируса. Однако четверо-пятеро футболистов отказались от прививок, утверждает La Repubblica.

Отмечается, что главный тренер римского клуба Маурицио Сарри, президент Клаудио Лотито и медицинский персонал постараются переубедить своих игроков в личном разговоре.

Ранее другие клубы серии А — «Удинезе», «Специя» и «Эмполи» — подтвердили, что у них также есть футболисты, выступившие против вакцинации.

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Иван Шитик все материалы автора

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