Рибери может продолжить карьеру в «Сампдории»

Полузащитник Франк Рибери может стать игроком «Сампдории». 38-летний француз уже провел предварительные переговоры с итальянским клубом, сообщает La Nazione.

Рибери большую часть своей карьеры провел в «Баварии», но последние два сезона защищал цвета «Фиорентины». В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.