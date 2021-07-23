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37-летний Пандев проведет еще сезон в «Дженоа»

21:41
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Нападающий Горан Пандев принял решение продолжать карьеру. Он дал принципиальное согласие подписать новый контракт на год с «Дженоа», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В прошедшем сезоне Пандев провел в серии А 29 матчей. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

Также форвард в составе сборной Северной Македонии выступал на чемпионате Европы. Пандев стал автором первого гола македонцев на континентальном первенстве, но команда не смогла выйти из группы. После завершения турнира нападающий объявил о завершение международной карьеры.

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Иван Шитик все материалы автора

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