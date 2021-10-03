Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, что думает о нападающем Мойзе Кине, который этим летом вернулся в клуб.

«Мы приобрели Кина у «Эвертона», так как считаем, что он будущее команды. За «ПСЖ» он забил 17 голов. Если бы он не был итальянцем, все бы его называли феноменом. Кин — часть нашего проекта», — передает слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

Кин выступал в «ПСЖ» с октября 2020 года на правах аренды из «Эвертона». В «Ювентус» 21-летний игрок перешел в августе 2021 года. Ранее он выступал за туринцев с 2016 по 2019 год.