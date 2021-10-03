Недвед: «Кин — будущее «Ювентуса», он часть нашего проекта»
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, что думает о нападающем Мойзе Кине, который этим летом вернулся в клуб.
«Мы приобрели Кина у «Эвертона», так как считаем, что он будущее команды. За «ПСЖ» он забил 17 голов. Если бы он не был итальянцем, все бы его называли феноменом. Кин — часть нашего проекта», — передает слова Недведа журналист Фабрицио Романо.
Кин выступал в «ПСЖ» с октября 2020 года на правах аренды из «Эвертона». В «Ювентус» 21-летний игрок перешел в августе 2021 года. Ранее он выступал за туринцев с 2016 по 2019 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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