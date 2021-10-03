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Недвед: «Кин — будущее «Ювентуса», он часть нашего проекта»

15:27
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, что думает о нападающем Мойзе Кине, который этим летом вернулся в клуб.

«Мы приобрели Кина у «Эвертона», так как считаем, что он будущее команды. За «ПСЖ» он забил 17 голов. Если бы он не был итальянцем, все бы его называли феноменом. Кин — часть нашего проекта», — передает слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

Кин выступал в «ПСЖ» с октября 2020 года на правах аренды из «Эвертона». В «Ювентус» 21-летний игрок перешел в августе 2021 года. Ранее он выступал за туринцев с 2016 по 2019 год.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

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Обе забьют - да

15%

1.77
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ЦСКА 0
Краснодар 0
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29%

1.68

ТБ 2.5

23%

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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