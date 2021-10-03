«Болонья» разгромила «Лацио» в чемпионате Италии
«Болонья» разгромила «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Счет на 14-й минуте открыл Муса Барроу. На 17-й минуте удвоил преимущество Артур Теат. Третий гол на 68-й минуте забил Аарон Хики.
После этого матча «Болонья» набрала 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, у «Лацио» также 11 очков и 9-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Болонья» — «Лацио» — 3:0 (2:0)
Голы: Барроу, 14 (1:0). Теат, 17 (2:0). Хики, 68 (3:0).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики (Бонифаци, 87), Теат, Медель, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 85), Барроу (Виньято, 89).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай (Лаццари, 58), Луис Фелипе, Лукас (Акпа-Акпро, 71), Луис Альберто (Катальди, 71), Марушич, Милинкович-Савич (Башич, 58), Педро, Фелипе Андерсон, Муричи (Габаррон, 80).
Предупреждения: Милинкович-Савич, 52. Сумаоро, 53. Педро, 66. Лаццари, 75. Ачерби, 76. Луис Фелипе, 90+2. Де Сильвестри, 90+4.
Удаление: Ачерби, 76.
Судья: Масса (Италия).
3 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
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