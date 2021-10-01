Чемпионат Италии: «Аталанта» — «Милан» и другие матчи 7-го тура
«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в воскресенье на своем поле примет «Милан».
В субботу состоится туринское дерби: «Торино» на своем поле примет «Ювентус», у которого всего две победы в шести матчах серии А.
1 октября, пятница
«Кальяри» — «Венеция» (21:45)
2 октября, суббота
«Салернитана» — «Дженоа» (16:00)
«Торино» — «Ювентус» (19:00)
«Сассуоло» — «Интер» (21:45)
3 октября, воскресенье
«Болонья» — «Лацио» (13:30)
«Верона» — «Специя» (16:00)
«Сампдория» — «Удинезе» (16:00)
«Рома» — «Эмполи» (19:00)
«Фиорентина» — «Наполи» (19:00)
«Аталанта» — «Милан» (21:45)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.
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Турнирная таблица серии А — здесь
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