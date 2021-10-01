Седьмой тур серии А.

«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в воскресенье на своем поле примет «Милан».

В субботу состоится туринское дерби: «Торино» на своем поле примет «Ювентус», у которого всего две победы в шести матчах серии А.

1 октября, пятница

«Кальяри» — «Венеция» (21:45)

2 октября, суббота

«Салернитана» — «Дженоа» (16:00)

«Торино» — «Ювентус» (19:00)

«Сассуоло» — «Интер» (21:45)

3 октября, воскресенье

«Болонья» — «Лацио» (13:30)

«Верона» — «Специя» (16:00)

«Сампдория» — «Удинезе» (16:00)

«Рома» — «Эмполи» (19:00)

«Фиорентина» — «Наполи» (19:00)

«Аталанта» — «Милан» (21:45)

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.

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Турнирная таблица серии А — здесь