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Чемпионат Италии: «Аталанта» — «Милан» и другие матчи 7-го тура

09:15
«Атланта» на своем поле примет «Милан» в матче Серии А. Фото instagram.com/atalantabc
«Атланта» на своем поле примет «Милан» в матче Серии А. Фото instagram.com/atalantabc
Теги:
Седьмой тур серии А.

«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в воскресенье на своем поле примет «Милан».

В субботу состоится туринское дерби: «Торино» на своем поле примет «Ювентус», у которого всего две победы в шести матчах серии А.

1 октября, пятница

«Кальяри» — «Венеция» (21:45)

Кальяри — Венеция

2 октября, суббота

«Салернитана» — «Дженоа» (16:00)

Салернитана — Дженоа

«Торино» — «Ювентус» (19:00)

Торино — Ювентус

«Сассуоло» — «Интер» (21:45)

Сассуоло — Интер

3 октября, воскресенье

«Болонья» — «Лацио» (13:30)

Болонья — Лацио

«Верона» — «Специя» (16:00)

Верона — Специя

«Сампдория» — «Удинезе» (16:00)

Сампдория — Удинезе

«Рома» — «Эмполи» (19:00)

Рома — Эмполи

«Фиорентина» — «Наполи» (19:00)

Фиорентина — Наполи

«Аталанта» — «Милан» (21:45)

Аталанта — Милан

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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