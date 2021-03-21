«Нас заставляют жить дерьмовой жизнью». Жена Бонуччи раскритиковала карантин
Жена защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи Мартина Маккари, сдавшая положительный тест на коронавирус, раскритиковала ограничения в связи с пандемией.
«Было несколько дней, когда я себя плохо чувствовала, — отметила девушка в Instagram. — Примерно дня три. Однако мне стало гораздо лучше при обычном лечении. Меня злит то, что нас заставляют жить дерьмовой жизнью.
Я не знаю, когда мои дети смогут увидеть отца. Пора уже заканчивать с этим и что-то менять. Особенно это касается тех, кому повезло меньше, чем нам. Это большая проблема, когда отцу приходится держаться подальше от детей и жены, чтобы избежать возможного заражения".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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