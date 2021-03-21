«Нас заставляют жить дерьмовой жизнью». Жена Бонуччи раскритиковала карантин

Жена защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи Мартина Маккари, сдавшая положительный тест на коронавирус, раскритиковала ограничения в связи с пандемией.

«Было несколько дней, когда я себя плохо чувствовала, — отметила девушка в Instagram. — Примерно дня три. Однако мне стало гораздо лучше при обычном лечении. Меня злит то, что нас заставляют жить дерьмовой жизнью.

Я не знаю, когда мои дети смогут увидеть отца. Пора уже заканчивать с этим и что-то менять. Особенно это касается тех, кому повезло меньше, чем нам. Это большая проблема, когда отцу приходится держаться подальше от детей и жены, чтобы избежать возможного заражения".