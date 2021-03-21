«Милан» контактировал с агентами Влашича

Представители «Милана» провели консультацию с агентами полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего хорвата на случай ухода из команды Хакана Чалханоглу. Сообщается, что в контракте Влашича с ЦСКА есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, но московский клуб готов отпустить футболиста за сумму в районе 28-30 миллионов евро. «Милан» примет решение по кандидатуре хавбека армейцев в ближайшие недели, после чего решит, начинать ли переговоры с ЦСКА.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В июне 2019 года армейцы выкупили хорвата у «Эвертона», по данным Transfermarkt.com, сделка обошлась российскому клубу в 15,7 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Влашич провел 27 матчей за ЦСКА, на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.