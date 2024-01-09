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Сегодня, 03:33

«Наполи» закрыл игроков в отеле после поражения от «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Наполи» приняло решение закрыть команды в гостинице до матча 20-го тура серии А против «Салернитаны», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение было принято после поражении от «Торино» (0:3). Большую часть подготовки к матчу команда проведет в закрытом режиме.

«Наполи» после 19 туров занимает девятое место в турнирной таьлице, имея в активе 28 очков. Матч с «Салернитаной» пройдет 13 января.

ФК Наполи
ФК Торино
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Конте заявил, что может возглавить «Наполи» в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Сассуоло

 9
Оливье Жиру

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Милан

 9
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

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Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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