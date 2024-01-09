«Наполи» закрыл игроков в отеле после поражения от «Торино»

Руководство «Наполи» приняло решение закрыть команды в гостинице до матча 20-го тура серии А против «Салернитаны», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение было принято после поражении от «Торино» (0:3). Большую часть подготовки к матчу команда проведет в закрытом режиме.

«Наполи» после 19 туров занимает девятое место в турнирной таьлице, имея в активе 28 очков. Матч с «Салернитаной» пройдет 13 января.