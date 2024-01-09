Конте заявил, что может возглавить «Наполи» в этом сезоне
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте ответил на вопрос, может ли он возглавить «Наполи» в этом сезоне.
«Возможно. Но я хочу, чтобы все было сделано правильно», — цитирует Конте CalcioNapoli24.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».
После 19 туров «Наполи» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
7
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
8
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
9
|Наполи
|19
|8
|4
|7
|28-24
|28
|
10
|Торино
|19
|7
|6
|6
|18-18
|27
|
11
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|19
|3
|4
|12
|10-33
|13
|
20
|Салернитана
|19
|2
|6
|11
|16-38
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|- : -
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|14.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
Новости