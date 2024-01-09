Конте заявил, что может возглавить «Наполи» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте ответил на вопрос, может ли он возглавить «Наполи» в этом сезоне.

«Возможно. Но я хочу, чтобы все было сделано правильно», — цитирует Конте CalcioNapoli24.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

После 19 туров «Наполи» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А.