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Сегодня, 14:00

«Аталанта»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Аталанта» проведет три матча в январе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Аталанты».
Алексей Миранчук (крайний справа) поздравляет Тена Копмейнерса с забитым голом.
Фото AFP

В январе «Аталанта» тренера Джанпьеро Гасперини проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Время начала — московское.

Расписание матчей «Аталанты» в январе 2024 года

  • 10 января. 23:00. 1/4 финала Кубка Италии. «Милан» — «Аталанта»
  • 15 января. 22.45. Серия А. «Аталанта» — «Фрозиноне»
  • 27 января. 17.00. Серия А. «Аталанта» — «Удинезе»

Смотреть видеотрансляции матчей «Аталанты» в прямом эфире можно на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 15 матчей за клуб из Бергамо, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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«Наполи» закрыл игроков в отеле после поражения от «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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