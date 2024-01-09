«Аталанта»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Аталанта» проведет три матча в январе

В январе «Аталанта» тренера Джанпьеро Гасперини проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Время начала — московское.

Расписание матчей «Аталанты » в январе 2024 года

10 января. 23:00. 1/4 финала Кубка Италии. «Милан» — «Аталанта»

15 января. 22.45. Серия А. «Аталанта» — «Фрозиноне»

27 января. 17.00. Серия А. «Аталанта» — «Удинезе»

Смотреть видеотрансляции матчей «Аталанты» в прямом эфире можно на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 15 матчей за клуб из Бергамо, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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