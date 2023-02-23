«Наполи» воспользуется опцией продления Спаллетти

«Наполи» воспользуется опцией продления в контракте главного тренера Лучано Спаллетти, сообщает Il Mattino.

По данным источника, руководство клуба подпишет с тренером соглашение до лета 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро. Действующий контракт 63-летнего итальянца рассчитан до лета 2023 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что Спаллетти заинтересовал «Ливерпуль».

В этом сезоне серии А «Наполи» лидирует с отрывом в 15 очков от второго места. У неаполитанцев 62 очка, у «Интера» — 47.