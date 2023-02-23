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Сегодня, 18:09

Моуринью: «Мое будущее в «Роме» — это последнее, о чем я хочу думать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем будущем в итальянской команде.

«Последнее, о чем я сейчас хочу думать, это мое будущее и будущее команды. Сейчас я думаю только об игре с «Зальцбургом». Сейчас для меня будущее — это матч с ними. То, что генеральный директор «Ромы» уверен, что я останусь в команде, — лишь его интуиция. Я никогда не разговаривал с ним по этому поводу», — приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что португалец близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».

Матч «Рома» — «Зальцбург» состоится сегодня, 23 февраля, начало — 23.00 мск. В первом матче итальянская команда уступила «быкам» со счетом 0:1.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
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Ювентус – Торино
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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