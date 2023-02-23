Моуринью: «Мое будущее в «Роме» — это последнее, о чем я хочу думать»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем будущем в итальянской команде.

«Последнее, о чем я сейчас хочу думать, это мое будущее и будущее команды. Сейчас я думаю только об игре с «Зальцбургом». Сейчас для меня будущее — это матч с ними. То, что генеральный директор «Ромы» уверен, что я останусь в команде, — лишь его интуиция. Я никогда не разговаривал с ним по этому поводу», — приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что португалец близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».

Матч «Рома» — «Зальцбург» состоится сегодня, 23 февраля, начало — 23.00 мск. В первом матче итальянская команда уступила «быкам» со счетом 0:1.