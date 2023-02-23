Семпличи стал главным тренером «Специи»

Леонардо Семпличи назначен главным тренером «Специи». 55-летний специалист подписал контракт до конца этого сезона. Соглашение может быть продлено в случае сохранения прописки в чемпионате Италии

Семпличи сменил на посту Луку Готти.

В этом сезоне серии А «Специя» занимает 17-е место с 19 очками.