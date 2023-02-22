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Сегодня, 12:24

Экс-тренер «Зенита» Спаллетти заинтересовал «Ливерпуль»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

«СЭ» получил подтверждение информации, согласно которой главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассматривается в качестве одного из кандидатов на смену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

Контракт немца, работающего с красными с 2015 года, действует до 2026-го, но игра и последние результаты команды привели к тому, что руководство начало прощупывать почву для смены тренера после завершения сезона-2022/23. По нашим данным, Спаллетти входит в круг реальных кандидатов.

63-летний специалист уверенно ведет «Наполи» к победе в серии А и находится в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов после гостевой победы над «Айнтрахтом» (2:0).

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов

Его соглашение с неаполитанцами заканчивается летом, разговоры о заключении нового договора идут каждую неделю, но Лучано постоянно уходит от прямого ответа на вопрос, когда это случится. При этом у «Наполи» есть опция, позволяющая автоматически продлить контракт со Спаллетти еще на год, но при наличии серьезного предложения из богатой АПЛ хозяин «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может его рассмотреть, а затем получить сумму компенсации за уход экс-тренера «Зенита» и/или договориться о трансферах ряда футболистов красных.

Зарплата Лучано сейчас не превышает 3 миллионов евро, в Англии же ему способны предложить значительно больше. При этом в Италии ведутся активные разговоры о том, что Де Лаурентис, семье которого принадлежит и клуб серии В «Бари», может уже в этом году продать неаполитанский проект на пике стоимости.

В европейских агентских кругах циркулирует информация, что «Ливерпуль» уже вышел на предварительный контакт со Спаллетти через серьезного посредника. Однако ни одна из сторон пока публично ничего подтверждать не будет.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
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Ювентус – Торино
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Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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