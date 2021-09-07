«Наполи» в товарищеском матче уступил «Беневенто», пропустив пять мячей

«Наполи» в товарищеском матче уступил «Беневенто» со счетом 1:5.

Единственный гол в составе неаполитанцев забил Маттео Политано. При этом за клуб серии Б отличилися Роберто Инсинье — брат капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Наполи» после двух туров набрал 6 очков, как и еще 4 команды серии А. Следующий матч неаполитанцы проведут 11 сентября против «Ювентуса».