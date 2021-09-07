«Салернитана» не будет подписывать Давида Луиза

Спортивный директор «Салернитаны» Анджело Фабиани прокомментировал новости о возможном подписании экс-защитника «Арсенала» Давида Луиза.

«С Рибери наше трансферное окно закончилось. Мы сделали достаточно. Рибери — наш последний контракт, мы уже подписали несколько отличных игроков», — приводит слова Фабиани Football Italia.

34-летний бразилец находится в статусе свободного агента, покинув «Арсенал» в июне этого года.

В сезоне-2020/21 защитник провел за «Арсенал» 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луизу.