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«Салернитана» не будет подписывать Давида Луиза

03:31
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Спортивный директор «Салернитаны» Анджело Фабиани прокомментировал новости о возможном подписании экс-защитника «Арсенала» Давида Луиза.

«С Рибери наше трансферное окно закончилось. Мы сделали достаточно. Рибери — наш последний контракт, мы уже подписали несколько отличных игроков», — приводит слова Фабиани Football Italia.

34-летний бразилец находится в статусе свободного агента, покинув «Арсенал» в июне этого года.

В сезоне-2020/21 защитник провел за «Арсенал» 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луизу.

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Сергей Разин все материалы автора

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