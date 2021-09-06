«Милан» внес Кастильехо в заявку на сезон

Полузащитник Самуэль Кстильехо попал в заявку «Милана» на сезон. Он заявлен за команду под 7-м номером, сообщает сайт серии А.

На игрока претендует ЦСКА. Однако переговоры зашли в тупик из-за нежелания армейцев платить за аренду 26-летнего игрока.

В прошлом сезоне Кастильехо провел 43 матча за «Милан», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Кастильехо перешел в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 21,3 млн евро.