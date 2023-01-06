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«Наполи» согласовал переход защитника «Сампдории» Берешински

Руслан Минаев
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«Наполи» согласовал переход правого защитника «Сампдории» Бартоша Берешински, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ожидается, что 30-летний поляк пройдет медосмотр в пятницу 6 января. Игрок станет сменщиком основного правого защитника неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. В том время, как «Сампдория» получит от «Наполи» защитника Алессандро Дзаноли — в качестве аренды до июня 2023 года.

Берешински в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе «Сампдории». Также он выступал за сборную Польши на ЧМ-2022 и сыграл в 4 встречах.

Бартош Берешински
ФК Наполи
ФК Сампдория
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2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
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 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
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 Рома 16 9 3 4 19-14 30
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 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
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 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
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 - : -
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Специя – Лечче
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Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
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Болонья – Аталанта
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Лацио

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