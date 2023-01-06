«Интер» ведет переговоры с 36-летним Джеко о продлении до 2024 года

«Интер» ведет переговоры с нападающим Эдином Джеко о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. По его данным, «нерадзурри» предлагают боснийцу контракт до 2024 года.

Действующее соглашение 36-летнего форварда истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Джеко провел 22 матча за «Интер» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.