Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:32

«Интер» ведет переговоры с 36-летним Джеко о продлении до 2024 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Интер» ведет переговоры с нападающим Эдином Джеко о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. По его данным, «нерадзурри» предлагают боснийцу контракт до 2024 года.

Действующее соглашение 36-летнего форварда истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Джеко провел 22 матча за «Интер» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В обход не вышло: Казахстану придется поставлять нефть через РФ
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» согласовал переход защитника «Сампдории» Берешински
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости