«Интер» ведет переговоры с 36-летним Джеко о продлении до 2024 года
«Интер» ведет переговоры с нападающим Эдином Джеко о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. По его данным, «нерадзурри» предлагают боснийцу контракт до 2024 года.
Действующее соглашение 36-летнего форварда истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Джеко провел 22 матча за «Интер» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|16
|13
|2
|1
|37-13
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|
4
|Интер
|16
|11
|0
|5
|35-22
|33
|
5
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
6
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|16
|6
|7
|3
|25-18
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|
11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Эмполи
|16
|4
|6
|6
|13-20
|18
|
14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|- : -
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|- : -
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|14
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
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