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Сегодня, 02:17

Форвард «Милана» Ибрагимович сыграл в настольный теннис

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сыграл против датской футболистки Надии Надим в настольный теннис.

«Всегда готов к вызову», — написал Ибрагимович в социальной сети.

В текущем сезоне 41-летний швед не провел ни одного матча из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года.

В 2019 году Надим, датская футболистка афганского происхождения, была признана чемпионом ЮНЕСКО по образованию девочек и женщин.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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 Милан 16 11 3 2 31-16 36
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 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
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 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
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 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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 - : -
7.01 20:00
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Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
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 - : -
8.01 17:00
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Специя – Лечче
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Милан – Рома
 - : -
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Болонья – Аталанта
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 9
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П
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Лацио

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Мариу Руй

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Наполи

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 7 1 2
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