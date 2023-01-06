Форвард «Милана» Ибрагимович сыграл в настольный теннис

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сыграл против датской футболистки Надии Надим в настольный теннис.

«Всегда готов к вызову», — написал Ибрагимович в социальной сети.

В текущем сезоне 41-летний швед не провел ни одного матча из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года.

В 2019 году Надим, датская футболистка афганского происхождения, была признана чемпионом ЮНЕСКО по образованию девочек и женщин.