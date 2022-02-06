«Наполи» пытается продлить контракт с Кулибали

В ближайшее время владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис встретится с защитником Калиду Кулибали. Стороны будут вести переговоры о продлении контракта игрока, который истекает летом 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

При этом неаполитанцы хотят, чтобы игрок согласился на снижение зарплаты. 30-летний сенегалец получает в Неаполе 6 миллионов евро в год.

В этом сезоне Кулибали провел 19 матчей в серии А, в которых забил 2 гола.