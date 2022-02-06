В «Наполи» рассказали о будущем в команде нападающего Мертенса

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли рассказал о будущем в команде нападающего Дриса Мертенса.

«У нас есть возможность продлить соглашение с Мертенсом на год. Мы решим этот момент вместе с Дрисом. Мы собираемся встретиться в конце сезона, чтобы решить вопрос о его будущем», — приводит слова Джинтоли в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил Мертенсу контракт с понижением зарплаты. Действующий договор нападающего истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету 34-летнего бельгийца 17 матчей в серии А, семь голов и одна результативная передача.