«Наполи» предложит новый контракт Инсинье после чемпионата Европы

«Наполи» предложит новый контракт капитану команды Лоренцо Инсинье после чемпионата Европы, сообщает Corriere dello Sport. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2022 года.

Предварительные переговоры между сторонами прошли не лучшим образом. Неаполитанцы хотят предложить игроку контракт с понижением зарплаты, что категорически не устраивает нападающего.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.