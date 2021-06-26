«Наполи» предложит новый контракт Инсинье после чемпионата Европы
21:53
«Наполи» предложит новый контракт капитану команды Лоренцо Инсинье после чемпионата Европы, сообщает Corriere dello Sport. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2022 года.
Предварительные переговоры между сторонами прошли не лучшим образом. Неаполитанцы хотят предложить игроку контракт с понижением зарплаты, что категорически не устраивает нападающего.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.
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