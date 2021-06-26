«Ювентус» хочет подписать Влаховича

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в текущее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб вступил в переговоры с «фиалками» по переходу сербского форварда.

По информации источника, «фиалки» сделали новое контрактное предложение 21-летнему сербу, которое предусматривает зарплату в размере 3 миллионов евро в год. Клуб намерен включить в сделку пункт об отступных в 60 миллионов евро, но агент футболиста не согласен на это.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.