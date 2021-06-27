Хакими завтра пройдет медобследование для перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими 28 июня пройдет медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летний марокканец уже согласовал контракт с парижанами до 2026 года. В ближайшие 2 дня стороны объявят о заключении договора.

Timing confirmed! Achraf #Hakimi will have medicals for #PSG tomorrow. Then he will sign a contract until 2026 (€ 8M/year + 2 as bonuses). Scheduled an official announcement in the next 48 hours. #transfers https://t.co/nGeqt0GlID — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 27, 2021