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Хакими завтра пройдет медобследование для перехода в «ПСЖ»

08:55

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими 28 июня пройдет медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летний марокканец уже согласовал контракт с парижанами до 2026 года. В ближайшие 2 дня стороны объявят о заключении договора.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 11 результативных пасов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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