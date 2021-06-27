Хакими завтра пройдет медобследование для перехода в «ПСЖ»
08:55
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими 28 июня пройдет медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, 22-летний марокканец уже согласовал контракт с парижанами до 2026 года. В ближайшие 2 дня стороны объявят о заключении договора.
Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 11 результативных пасов.
Читайте также
России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю