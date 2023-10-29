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«Монца» сыграла вничью с «Удинезе» в матче серии А

Алина Савинова
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«Монца» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» в матче 10-го тура серии А — 1:1.

На 27-й минуте матча гол забил полузащитник бело-красных Андреа Колпани. На 67-й минуте форвард черно-белых Лоренцо Лукка сравнял счет.

«Монца» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 13 очков. «Удинезе» занимает 18-ю строчку (7 баллов).

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 17:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:1
Удинезе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Монца
ФК Удинезе
Серия А
0
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 Интер 9 7 1 1 24-5 22
3
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5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
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15
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