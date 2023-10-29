«Монца» сыграла вничью с «Удинезе» в матче серии А

«Монца» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» в матче 10-го тура серии А — 1:1.

На 27-й минуте матча гол забил полузащитник бело-красных Андреа Колпани. На 67-й минуте форвард черно-белых Лоренцо Лукка сравнял счет.

«Монца» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 13 очков. «Удинезе» занимает 18-ю строчку (7 баллов).