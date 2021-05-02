«Наполи» и «Кальяри» сыграли вничью
«Наполи» и «Кальяри» (1:1) обменялись голами в матче чемпионата Италии.
В 34 матчах серии А «Наполи» набрал 67 очков и расположился на 4-м месте, «Кальяри» (32) — на 16-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Наполи» — «Кальяри» — 1:1 (1:0)
Голы: Осимен, 13 (1:0). Нандес, 90+4 (1:1).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Бакайоко, 81), Демме, Руис (Эльмас, 81), Инсинье, Лосано (Политано, 68), Осимен (Мертенс, 76).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис (Калабрези, 82), Чеппителли (Симеоне, 76), Дзаппа (Черри, 82), Карбони, Наингголан, Данкан, Дейола (Асамоа, 70), Нандес, Паволетти.
Предупреждения: Годин, 33. Дейола, 34. Паволетти, 46. Демме, 55.
Судья: Фаббри (Италия).
2 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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