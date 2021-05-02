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«Наполи» и «Кальяри» сыграли вничью

18:02
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«Наполи» и «Кальяри» (1:1) обменялись голами в матче чемпионата Италии.

В 34 матчах серии А «Наполи» набрал 67 очков и расположился на 4-м месте, «Кальяри» (32) — на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Наполи» — «Кальяри» — 1:1 (1:0)

Голы: Осимен, 13 (1:0). Нандес, 90+4 (1:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Бакайоко, 81), Демме, Руис (Эльмас, 81), Инсинье, Лосано (Политано, 68), Осимен (Мертенс, 76).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис (Калабрези, 82), Чеппителли (Симеоне, 76), Дзаппа (Черри, 82), Карбони, Наингголан, Данкан, Дейола (Асамоа, 70), Нандес, Паволетти.

Предупреждения: Годин, 33. Дейола, 34. Паволетти, 46. Демме, 55.

Судья: Фаббри (Италия).

2 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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