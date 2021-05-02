Мальдини высказался о ситуации с Доннаруммой и ультрас
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннарумой и ультрас клуба.
Болельщики резко поговорили с футболистом из-за того, что он не спешит продлить контракт с «Миланом». Они потребовали Доннарумму не играть в ближайшем матче с «Ювентусом».
«Никто за пределами «Милана» не может решать, кто играет, а кто сидит на замене. Что касается поля, тут решает тренер. Вопросами контрактов занимается клуб.
Все переговоры о продлении контрактов замораживаются до конца сезона, чтобы позволить команде сосредоточиться исключительно на чемпионате. Мы продолжим защищать наших игроков, как всегда делали это», — цитирует Мальдини ANSA.
Сообщалось, что Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе». Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/05/02/maldini-donnarumma-ultras-solo-milan-decide-chi-gioca_adc90818-8bde-42e1-9016-dc415283fe1c.html
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