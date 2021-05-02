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Мальдини высказался о ситуации с Доннаруммой и ультрас

18:30
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннарумой и ультрас клуба.

Болельщики резко поговорили с футболистом из-за того, что он не спешит продлить контракт с «Миланом». Они потребовали Доннарумму не играть в ближайшем матче с «Ювентусом».

«Никто за пределами «Милана» не может решать, кто играет, а кто сидит на замене. Что касается поля, тут решает тренер. Вопросами контрактов занимается клуб.

Все переговоры о продлении контрактов замораживаются до конца сезона, чтобы позволить команде сосредоточиться исключительно на чемпионате. Мы продолжим защищать наших игроков, как всегда делали это», — цитирует Мальдини ANSA.

Сообщалось, что Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе». Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/05/02/maldini-donnarumma-ultras-solo-milan-decide-chi-gioca_adc90818-8bde-42e1-9016-dc415283fe1c.html

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