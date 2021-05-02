Мальдини высказался о ситуации с Доннаруммой и ультрас

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннарумой и ультрас клуба.

Болельщики резко поговорили с футболистом из-за того, что он не спешит продлить контракт с «Миланом». Они потребовали Доннарумму не играть в ближайшем матче с «Ювентусом».

«Никто за пределами «Милана» не может решать, кто играет, а кто сидит на замене. Что касается поля, тут решает тренер. Вопросами контрактов занимается клуб.



Все переговоры о продлении контрактов замораживаются до конца сезона, чтобы позволить команде сосредоточиться исключительно на чемпионате. Мы продолжим защищать наших игроков, как всегда делали это», — цитирует Мальдини ANSA.

Сообщалось, что Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе». Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.