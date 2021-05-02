Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии

17:58
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Теги:

Официальный Twitter «Ювентуса» опубликовал новый пост, в котором поздравил «Интер» с чемпионством. Команда Антонио Конте за четыре тура до конца сезона выиграла титул серии А.

«Отличная работа, «Интер», который выиграл сезон-2020/21 в серии А», — написал «Ювентус».

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Для миланцев этот титул стал 19-м в истории.

«Ювентус» на протяжении девяти лет одерживал победы в национальном первенстве — с сезона-2011/12.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии
Что известно о поножовщине в квартире диджея Яны Бородиной
Украинские националисты вышли на марш в годовщину трагедии в Одессе
Доит коров и разжигает печь: Надежда Савченко нашлась в деревне

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд