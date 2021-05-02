«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии
Официальный Twitter «Ювентуса» опубликовал новый пост, в котором поздравил «Интер» с чемпионством. Команда Антонио Конте за четыре тура до конца сезона выиграла титул серии А.
«Отличная работа, «Интер», который выиграл сезон-2020/21 в серии А», — написал «Ювентус».
В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Для миланцев этот титул стал 19-м в истории.
«Ювентус» на протяжении девяти лет одерживал победы в национальном первенстве — с сезона-2011/12.
Well done to @Inter_en on winning the 2020/21 Serie A title.— JuventusFC (@juventusfcen) May 2, 2021
Методология
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