«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии

Официальный Twitter «Ювентуса» опубликовал новый пост, в котором поздравил «Интер» с чемпионством. Команда Антонио Конте за четыре тура до конца сезона выиграла титул серии А.

«Отличная работа, «Интер», который выиграл сезон-2020/21 в серии А», — написал «Ювентус».

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Для миланцев этот титул стал 19-м в истории.

«Ювентус» на протяжении девяти лет одерживал победы в национальном первенстве — с сезона-2011/12.