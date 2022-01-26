«Наполи» готов продать нападающего Осимхена за 70 миллионов евро

«Наполи» назвал сумму, за которую готов расстаться с нападающим Виктором Осимхеном. Она составляет 70 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба считает, что 23-летний нападающий пережил период адаптации а Италии, перенес несколько травм, переболел коронавирусом и теперь будет только расти к цене. Интерес к нигерийцу уже проявляют ряд клубов АПЛ.

23-летний игрок в 16 матчах за клуб в текущем сезоне забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года