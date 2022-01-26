Рэмси может не сыграть за «Ювентус» до конца сезона по решению Аллегри

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси, возможно, не сыграет до конца сезона по решению тренерского штаба, сообщает Il Bianconero.

По данным источника, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на игрока и не планирует задействовать в оставшихся матчах. Клуб хочет продать его, но пока не договорился о трансфере. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Бернли».

31-летний валлиец в текущем сезоне провел пять матчей за «Ювентус» во всех турнирах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.