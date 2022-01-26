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Сегодня, 17:54

Семин: «Миранчуку не было смысла переходить в «Дженоа», Гасперини в него поверил!»

Семин заявил, что Миранчуку не было смысла переходить в «Дженоа»
Антон Иванов
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сорвавшийся трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«У Миранчука сорвался трансфер в «Дженоа»? Ничего страшного в этом нет. Для Алексея абсолютно не было смысла переходить в эту команду,  — сказал Семин «СЭ». — Этот клуб стоит навылет из Сериа А. Самое главное то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Он видит в Алексее помощника для команды. Леше не нужно спешить с восстановлением. Необходимо полностью залечить травму и подготовиться к возобновлению сезона и играм за сборную России. Ситуация в клубе у него нормальная».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
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2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

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И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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