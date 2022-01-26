Семин: «Миранчуку не было смысла переходить в «Дженоа», Гасперини в него поверил!»

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сорвавшийся трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«У Миранчука сорвался трансфер в «Дженоа»? Ничего страшного в этом нет. Для Алексея абсолютно не было смысла переходить в эту команду, — сказал Семин «СЭ». — Этот клуб стоит навылет из Сериа А. Самое главное то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Он видит в Алексее помощника для команды. Леше не нужно спешить с восстановлением. Необходимо полностью залечить травму и подготовиться к возобновлению сезона и играм за сборную России. Ситуация в клубе у него нормальная».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 миллионов евро.