«Наполи» дома обыграл «Сассуоло», у гостей не засчитали три гола

«Наполи» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» — 2:0. Отличились Эльсеид Хюсай и Аллан. При помощи системы ВАР у гостей не засчитали три гола из-за офсайдов.

«Наполи» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (48) — восьмой.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Наполи» — «Сассуоло» — 2:0 (1:0)

Голы: Хюсай, 8 (1:0). Аллан, 90+3 (2:0).

«Наполи»: Оспина, Манолас (Максимович, 60), Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 79), Лоботка, Руис (Аллан, 80), Кальехон (Мертенс, 67), Инсинье, Милик (Политано, 67).

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожериу (Манцари, 88), Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 46), Маньянелли, Локателли (Кирьякопулос, 83), Траоре (Распадори, 73), Капуто, Джуричич (Гараслин, 83), Берарди.

Предупреждения: Берарди, 40. Джуричич, 68. Мертенс, 69. Марлон, 74.

Судья: Аурелиано (Италия).

25 июля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».