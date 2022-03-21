Нападающий сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий сборной Хорватии и «Торино» Йосип Брекало сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустит предстоящий товарищеский матч против сборной Словении, сообщает Goal.

29 марта хорватам предстоит провести еще одну встречу — против Болгарии. Участие Брекало в этом матче остается пока под вопросом.

Напомним, что сборная Хорватии гарантировала себе участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.