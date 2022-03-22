Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, ранее выступавший за «Интер», прокомментировал получение приза лучшему игроку прошлого сезона серии А.

«Интер» всегда поддерживал нас, то же делали и болельщики, которых я хочу поблагодарить, — приводит слова Лукаку Goal. — Не каждый день опережаешь Роналду. На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Криштиану также вывел меня на другой уровень, потому что делает нечто великолепное«.

По словам нападающего, в детстве он мечтал играть в серии А.

«Я сделал все, что мог, чтобы играть в серии А. Я доволен тем, что сделал это. Быть признанным лучшим игроком сезона — большая честь для меня. Я бы не мог добиться этого без помощи команды. Мы побеждали вместе, становясь лучше. Все развивались, и тренер всегда был рядом с нами. Эта награда дает мне большую уверенность в будущем», — сказал он.

Лукаку был признан лучшим игроков предыдущего прошлого сезона серии А по итогам голосования Ассоциации итальянских футболистов.