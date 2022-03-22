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Лукаку — о призе лучшему игроку серии А: «Не каждый день опережаешь Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории»

Лукаку высказался о получении приза лучшему игроку прошлого сезона серии А
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, ранее выступавший за «Интер», прокомментировал получение приза лучшему игроку прошлого сезона серии А.

«Интер» всегда поддерживал нас, то же делали и болельщики, которых я хочу поблагодарить, — приводит слова Лукаку Goal. — Не каждый день опережаешь Роналду. На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Криштиану также вывел меня на другой уровень, потому что делает нечто великолепное«.

По словам нападающего, в детстве он мечтал играть в серии А.

«Я сделал все, что мог, чтобы играть в серии А. Я доволен тем, что сделал это. Быть признанным лучшим игроком сезона — большая честь для меня. Я бы не мог добиться этого без помощи команды. Мы побеждали вместе, становясь лучше. Все развивались, и тренер всегда был рядом с нами. Эта награда дает мне большую уверенность в будущем», — сказал он.

Лукаку был признан лучшим игроков предыдущего прошлого сезона серии А по итогам голосования Ассоциации итальянских футболистов.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/lukaku-reacts-beating-ronaldo-serie-a-player-of-the-year/bltc34dc00707bc6b43
Криштиану Роналду
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 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
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 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Джованни Симеоне

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Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

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Лацио

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И К Ж
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 23 1 8
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Специя

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