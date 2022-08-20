Нападающий «Сассуоло» Распадори перешел в «Наполи»

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори перешел в «Наполи». Неаполитанский клуб взял игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт команды.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что «Наполи» заплатит 5 миллионов евро за аренду 22-летнего итальянца.

В соглашении будет прописано обязательство выкупа прав на игрока за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Распадори сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.