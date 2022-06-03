Пато: «Анчелотти прилетал на тренировки на вертолете и выходил из него, как Джеймс Бонд»

Нападающий «Орландо» Алешандре Пато вспомнил период, когда играл под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти стал для меня отцом. Он даже свою собаку назвал Пато. Я видел его фотографию с сигарой в клубном автобусе «Реала». В «Милане» он прилетал на тренировки на вертолете. Он жил в Парме, и его жена умела управлять вертолетом. Он выходил, как Джеймс Бонд. Если кто и жил стильно, так это Карло», — написал Пато на The Players' Tribune.

Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и становился чемпионом Италии сезона-2010/11.