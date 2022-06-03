Даниеле Де Росси может стать главным тренером «Кальяри»

Бывший капитан «Ромы» и сборной Италии Даниеле Де Росси претендует на должность главного тренера «Кальяри», сообщает Sportitalia.

38-летний специалист в прошлом году входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

Теперь де Росси желает начать самостоятельную тренерскую карьеру, и «Кальяри» может предложить ему такую возможность. Также в числе кандидатов на должность тренера сардинцев называется Филиппо Индзаги.

«Кальяри» лишился места в серии А по итогам прошедшего сезона, заняв 18-е место в турнирной таблице.