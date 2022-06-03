Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората рассказал о своем будущем.

«У меня есть достаточно много вариантов. Это не зависит от меня. Хорошо, что есть несколько команд. Я хотел бы быть там, где меня больше всего любят и ценят. Я был очень счастлив в последних двух клубах, за которые играл, потому что там замечательные люди», — цитирует футболиста журналист Маттео Моретто.

«Ювентус» арендовал Морату в 2020 году на два сезона за 20 миллионов евро. За это время форвард провел 92 матча и забил 32 гола.

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.