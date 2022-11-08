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Сегодня, 23:29

Лосано: «Каждый игрок «Наполи» внес вклад в победу над «Эмполи»

Мария Гусева
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Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано поделился эмоциями от победы над «Эмполи» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Форвард реализовал пенальти в этой встрече.

«Я хотел пробить этот пенальти, все меня поддержали. Я реализовал его и был доволен. Каждый игрок «Наполи» внес вклад в эту победу, мы хорошо поработали. Будем совершенствоваться каждый день», — цитирует DAZN Лосано.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков в 14 матчах. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

В следующем туре неаполитанцы сыграют против «Удинезе» 12 ноября, «Эмполи» встретится с «Кремонезе» на день раньше.

Ирвинг Лосано
Футбол
ФК Наполи
ФК Эмполи
серия А
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Ювентус, Монца

 11 1 3
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