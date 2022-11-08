«Торино» против «Сампдории», «Верона» сыграет с «Ювентусом» в матчах 14-го тура серии А

Во вторник, 8 ноября, пройдут первые матчи 14-го тура чемпионата Италии по футболу. «Наполи» Хвичи Кварацхелии сыграет с «Эмполи», «Торино» Алексея Миранчука против «Сампдории» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр серии А. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.