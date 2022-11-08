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Сегодня, 11:50

Серия А, 14-й тур: «Наполи» сыграет с «Эмполи», «Торино» Миранчука против «Сампдории», «Верона» — «Ювентус»

«Торино» против «Сампдории», «Верона» сыграет с «Ювентусом» в матчах 14-го тура серии А
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.
Фото AFP

Во вторник, 8 ноября, пройдут первые матчи 14-го тура чемпионата Италии по футболу. «Наполи» Хвичи Кварацхелии сыграет с «Эмполи», «Торино» Алексея Миранчука против «Сампдории» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр серии А. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Эмполи
Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Удинезе
Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 22:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Милан
Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Салернитана
Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Болонья
Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Сампдория
Италия. Серия А. 14-й тур
10 нояб, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Ювентус
Италия. Серия А. 14-й тур
10 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Монца
Футбол
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 11 1 3
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

 11 1 3
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