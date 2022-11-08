«Специя» и «Удинезе» сыграли вничью в серии А

«Специя» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Альберто Пикко» завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля гол забил Аркадиуш Реца. За гостей голом омтетился Санди Ловрич.

«Специя» с 10 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на восьмой строчке (24 очка).