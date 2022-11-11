Нападающий «Милана» Леау признан лучшим игроком серии А в октябре

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау был признан лучшим игроком итальянской серии А по итогам октября, сообщает пресс-служба лиги.

В октябре Леау провел за «Милан» пять матчей. В них португальский нападающий записал на свой счет два гола и два результативных паса.

«Милан» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстает на восемь очков.