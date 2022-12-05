Нападающий Леау намекнул на продление контракта с «Миланом»

Пресс-служба «Милана» опубликовала в социальных сетях нарезку лучших голов нападающего Рафаэла Леау. Португальский футболист оставил комментарий и намекнул тем самым на скорое продление контракта.

«Дальше — больше», — написал Леау.

В текущем сезоне форвард сыграл в составе «Милана» 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Леау провел за сборную Португалии все три матча группового турнира, в которых забил один гол.