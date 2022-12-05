Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич поделился мнением о своем партнере по итальянской команде Алексее Миранчуке.

— Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.

— На каком языке вы разговариваете?

— Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.

— Помогал ли он вам с адаптацией?

— Нет, я перешел в «Торино» до него.

— Но он жил некоторые время в Италии.

— Да, но все с этим было нормально.