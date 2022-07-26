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Пинамонти отказывается переходить в «Салернитану» и предпочитает «Аталанту»

Руслан Минаев
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Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти отказывается переходить в «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, руководство «нерадзурри» договорилось с «Салернитаной» о переходе 23-летнего итальянца за 20 миллионов евро и последующем увеличении суммы еще на 10 миллионов.

Впрочем, сам Пинамонти хочет перейти в «Аталанту».

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды. На счету форварда 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду. Контракт Пинамонти с «Интером» действует до июня 2024 года.

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