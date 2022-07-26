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Милинкович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Миликович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл». Футболиста не устроили предложения обоих клубов, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что английские клубы предлагали за хавбека около 55 миллионов евро. Руководство римлян может согласиться на выплату в размере 70 миллионов.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.

Контракт 27-летнего серба с «Лацио» истекает летом 2024 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
ФК Ньюкасл Юнайтед
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