Депай готов перейти в «Ювентус»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай готов перейти в «Ювентус» этим летом, сообщает Sport.es.
По данным источника, команда серии А сделала предложение о покупке 28-летнего футболиста. «Барса» хочет продать форварда, но им нужно, чтобы он подписал новый контракт, прежде чем они отпустят его в аренду с обязательством выкупа.
Ранее сообщалось, что Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной».
В минувшем сезоне игрок провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
Нынешнее соглашение Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.
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|Интер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
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9
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|0
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10
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11
|Сассуоло
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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