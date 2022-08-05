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Депай готов перейти в «Ювентус»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай готов перейти в «Ювентус» этим летом, сообщает Sport.es.

По данным источника, команда серии А сделала предложение о покупке 28-летнего футболиста. «Барса» хочет продать форварда, но им нужно, чтобы он подписал новый контракт, прежде чем они отпустят его в аренду с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне игрок провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Нынешнее соглашение Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/memphis-dispuesto-marcharse-barca-juventus-14230509
Мемфис Депай
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ФК Барселона
ФК Ювентус
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